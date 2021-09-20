ميقاتى: حريصون على استكمال تحقيقات انفجار ميناء بيروت ومعاقبة المرتكبين

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، عن حرص الحكومة على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب انفجار ميناء بيروت، مؤكدا السعى لكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين.





وقال ميقاتى فى عرضه للبيان الوزارى لحكومته بجلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعتزم العمل مع البرلمان لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات وصولا إلى تذليل كل العقبات التى تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة، وذلك فى إشارة لمطالب أهالى ضحايا الانفجار بإسقاط جميع الحصانات عن المطلوبين للقضاء من الوزراء والنواب والمسؤولين.

وأوضح أن الحكومة تلتزم أيضا بالإسراع فى استكمال مساعدة المتضررين من الانفجار وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار الميناء والمناطق المختلفة بالعاصمة بيروت التى تضررت بفعل الانفجار.

واعتبر ميقاتى أن حكومته تشكّلت باسم "حكومة معاً للإنقاذ"، داعيا إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلس النواب لترجمة الأهداف المشتركة فى إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذى يدمى قلوب جميع اللبنانيين – على حد وصفه.