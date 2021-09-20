جوتيريش يدعو لإيقاف انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لمواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - كما دعا خلال اجتماع الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى التعاون حول القضايا العالمية حتى فى ظل الخلافات السياسية، محذرا من احتمال نشوب حرب باردة جديدة.
وانطلقت منذ قليل فعاليات جلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة، المقامة فى نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد من رؤساء العالم.
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