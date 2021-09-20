أوضح اكتتاب على أن تم تغطية طرح المؤسسات حوالي 24 مليون سهم، حيث أن هذا أمر ضروري لكي يتمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح لشركة الاتصالات، حيث أن قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب وهذا بكامل أسهم الطرح المخصصة للمستفيدين، حيث أن هذا لمن يحق لمدير سجل الاكتتاب، هذا لكي يتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة لجميع الفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم وهذا كحد أدنى، ولذلك تم الايضاح على أن هذا يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد، بالإضافة إلى ذلك أن تغطية اكتتاب المؤسسات وهذا بنسبة فاقت المستهدف بـ 130 ضعفاً، ولذلك تم الإعلان على أن وصلت القيمة الإجمالية للاكتتاب المؤسسات قد وصل إلى 471 مليار ريال سعودي مخصص.

ومن الجدير بالذكر أن قد تتمثل طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد، وهذا لكي يتم توفير نماذج الاكتتاب للمكتتبين الأفراد، وهذا في حالة الطرح في المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة للجهات المستلمة، وهذا يعد التقديم في هذه الخدمة في اي فرع من فروعها.

على أن يبلغ الحد الأدنى الخاص بعدد الأسهم للمكتتبين حوالي 10 أسهم. أوضح علي أن يبلغ قيمة الحد الأدنى للأفراد 1510 ريال سعودي. قد يكون الحد الأعلى حوالي 600 ألف سهم. الحد الأعلى للقيمة 90.6 مليون ريال سعودي مخصص.

طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد في توفر نماذج الاكتتاب :

ومن المتوقع أن سوف يتم تخصيص الأسهم السعودية للمكتتبين الأفراد وهذا بموعد يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري 2021م حيث أن قد يكون الحد الأدنى للتخصيص حوالي 10 أسهم لكل فرد مكتتب، ولذلك تم الإعلان على أن الحد الأعلى للتخصيص 600 ألف سهم للمكتتب الواحد.

ومن الجدير بالذكر أن سوف يتم تخصيص ماتبقى من أسهم وهذا في حالة وجود أسهم، وهذا على أساس تناسبي بناءاً على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي الأسهم التي طلب الاكتتاب فيها.

بالإضافة إلى ذلك أن قد تجاوز عدد المكتتبين الأفراد حوالي 240 ألف فرد مكتتب، حيث أن شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية أوضحت على أنها. لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، ولذلك في هذه الحالة سوف يتم تخصيص الأسهم السعودية للمكتتبين، بناءاً على ما تم تحديده من خلال الشركة السعودية والمستشارون الماليون المتخصصين لهذا الأمر.