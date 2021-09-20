شروط دعم ريف للعاطلين وطريقة التسجيل للحصول على الدعم المالي؛ أطلقت وزارة المياه والزراعة في المملكة العربية السعودية برنامج دعم ريف لتقديم الدعم المادي للكثير من الأسر المنتجة والعاطلين وذلك من تتوافر فيهم شروط دعم ريف، لذلك زاد البحث من قبل المواطنين عن كيفية التسجيل في برنامج ريف للحصول على الدعم وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقة وشروط التسجيل في برنامج دعم ريف وكذلك موعد نزول الدعم في حسابات المستفيدين.

شروط دعم ريف للعاطلين

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة المياه والزراعة التي لابد من توافرها من المتقدمين للتسجيل في برنامج ريف حتى يتمكنوا من التسجيل والحصول على الدعم وهذه الشروط تتمثل في:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج دعم ريف سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم يمارس أياً من المهن التي يدعمها البرنامج الريفي.

لا يقل عمر المتقدم عن 11 عاماً.

يجب أيضاً أن يقوم المتقدم بعمل وثيقة العمل الحر.

لابد أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي خاص به.

لابد أن يكون المتقدم لا يعمل في أي قطاع حكومي أو خاص.

يجب ألا يتعدى الدخل القومي للمتقدم عن 6000 ريال سعودي ولا يتعدى الدخل السنوي عن 54000 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف

يتم التسجيل في برنامج ريف بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول أولاً إلى الرابط الرسمي لبوابة ريف الإلكترونية. الضغط على انشاء حساب جديد. تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية وغيرهم من البيانات المطلوبة. سيتم إرسال على رقم جوالك تحتوي على رمز التحقق قم بكتابته في موضعه. ثم النقر على تسجيل.

موعد صرف دعم ريف

قام برنامج ريف بالإعلان عن موعد نزول الدعم عبر حسابه الشخصي على تويتر حيث أنه سوف يتم وضع الدعم في حسابات المستفيدين في الفترة من أول يوم في الشهر الميلادي إلى يوم 10 في نفس الشهر.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط دعم ريف للعاطلين وطريقة التسجيل للحصول على الدعم المالي، وموعد صرف دعم ريف.