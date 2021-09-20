الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميا
اعلنت إدارة الطيران المدني أن مطار العاصمة الأفغانية كابل افتتح رسميا أمام الرحلات الداخلية والدولية.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن ادارة الطيران المدني قولها ان فنيين من قطر وتركيا ساعدوا في إعادة تشغيل مطار كابل.
وكان مهابط الطائرات ومحطات المسافرين في مطار كابل قد أصيبت بأضرار كبيرة بسبب الفوضى في أثناء الانسحاب الأمريكي والهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب منه في 26 أغسطس الماضي.
وغادرت في 4 سبتمبر أولى الرحلات الداخلية من مطار العاصمة الأفغانية.
وفي 9 سبتمبر، قامت أول طائرة برحلة دولية من كابل إلى الدوحة منذ انسحاب القوات المسلحة الأمريكية، فيما هبطت في 13 سبتمبر، أول طائرة تجارية قادمة من إسلام آباد في المطار، منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.