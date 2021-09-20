الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميا

الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميااعلنت إدارة الطيران المدني أن مطار العاصمة الأفغانية كابل افتتح رسميا أمام الرحلات الداخلية والدولية.ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن ادارة الطيران المدني قولها ان فنيين من قطر وتركيا ساعدوا في إعادة تشغيل مطار كابل.

وكان مهابط الطائرات ومحطات المسافرين في مطار كابل قد أصيبت بأضرار كبيرة بسبب الفوضى في أثناء الانسحاب الأمريكي والهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب منه في 26 أغسطس الماضي.

وغادرت في 4 سبتمبر أولى الرحلات الداخلية من مطار العاصمة الأفغانية.

وفي 9 سبتمبر، قامت أول طائرة برحلة دولية من كابل إلى الدوحة منذ انسحاب القوات المسلحة الأمريكية، فيما هبطت في 13 سبتمبر، أول طائرة تجارية قادمة من إسلام آباد في المطار، منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان.