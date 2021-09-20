أخبار اليمن : ابوراس يشيد بمواقف الشيخ العراقي رئيس مؤتمر الجوف السابق

ابوراس يشيد بمواقف الشيخ العراقي رئيس مؤتمر الجوف السابق

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ حسن عبدالله العراقي، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الجوف (سابقا)، الأمين العام السابق للمجلس المحلي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية الشجاعة وإنحيازه لصف الدفاع عن الوطن وسيادته وإستقلاله، ومبادئ وقيم الثورة اليمنية ومكتسباتها الوطنية في مختلف المراحل والمنعطفات التاريخية.

منوهاً إلى إسهامات الفقيد وبصماته اللافتة في مجال التنمية والمشاريع الخدمية من خلال مسيرته العملية كامين عام سابق للمجلس المحلي بمحافظة الجوف، حيث عمل الفقيد بتفانٍ ومسئولية وإخلاص لخدمة أبناء محافظة الجوف.

لافتا كذلك إلى أن الفقيد جسّد قيم ومبادئ الميثاق الوطني وبرامج المؤتمر الشعبي العام، من خلال حضوره المجتمعي الكبير، وأنشطته وعلاقاته وسلوكياته، ومواقفه الوطنية الثابتة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / منصورعبدالله العراقي ، عضو اللجنة العامة، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الجوف، واخوانه وكافة آل العراقي بمحافظة الجوف ، والى نجل الفقيد / صالح حسن عبدالله العراقي واخوانه، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

