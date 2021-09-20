مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بـ كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة فى بيان، اليوم الإثنين، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أمر المحكمة بالإخلاء فى أحد المنازل الخاصة، فعمد أحد سكان المنزل إلى فتح النار باتجاههم ما أدى إلى سقوط 5 قتلى بينهم بينهم ضابطان فى الشرطة.

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