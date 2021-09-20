جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "الإخبارية" السورية، فأن لغما أرضيا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بمنطقة الغاب بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 3 أطفال فى انفجار بريف حماة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.