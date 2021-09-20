9 قتلى و16 جريحا جراء تبادل لإطلاق النار فى شمال غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - قتل 9 أشخاص وأصيب 16 آخرون على الأقل بجروح؛ نتيجة تبادل لإطلاق النار وقع أثناء اجتماع لسكان قرية باكستانية، على خلفية نزاع على أرض زراعية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت صحيفة Express Tribune الباكستانية الناطقة بالإنجليزية، إن الحادث وقع فى منطقة دير العليا بمحافظة خيبر باختونخوا، حيث بحث شيوخ العشائر المشاركون فى اجتماع "جيرجا" قضايا متعلقة ببناء طريق ومصادرة أراض لهذا الهدف. وأشارت الصحيفة إلى أن الحاضرين اشتبكوا فى البداية فى شجار لفظى، لكنهم أخذوا بعد ذلك البنادق وبدأوا فى إطلاق النار على بعضهم البعض. وأضافت الصحيفة أنه تم نقل الجرحى والجثث فى وقت لاحق إلى مستشفى، حيث أكد الطاقم الطبى وفاة تسعة أشخاص، وقال إنه أيضا قدم العلاج لـ 16 مصابا، خمسة منهم فى حالة حرجة.

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