جدة - نرمين السيد - وأضاف جوتيريش، فى كلمته باجتماع قمة التنمية المستدامة "نحن بحاجة إلى تحالف دولى واسع لخفض استخدام الفحم بعد سلسلة إخفاقات متتالية". وأوضح "على الدول الصاعدة أن تلعب دورها أيضا فى خفض الانبعاثات والمساهمة فى الحفاظ على البيئة". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الوفاء بالوعود التى قطعتها الدول ضرورة قصوى للسير قدما فى تحقيق التنمية المستدامة، حسبما نقلت قناة "العربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. جوتيريش يطلب من المانحين الالتزام بوعودهم لتجنب كوارث بيئية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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