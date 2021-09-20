الاتحاد الأوروبى يدعم إسبانيا فى مواجهة بركان جزيرة لا بالما

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبى فعّل، اليوم الاثنين، منظومة "كوبرنيكوس" للأقمار الصناعية لمتابعة ثوران بركان كومبرى فييخا فى جزيرة لا بالما الإسبانية، ويتواصل مع الحكومة الإسبانية لعرض المزيد من الدعم.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتبت فون دير لاين: "نحن إلى جانب الجميع فى جزر الكنارى فى مواجهة اندلاع البركان فى جزيرة لا بالما. ونجرى اتصالات مع السلطات الإسبانية لتقديم دعم غير مشروط إذا لزم الأمر"، بحسب ما نقلته صحيفة "إل موندو" الإسبانية. كما ذكرت المفوضية الأوروبية أنه بطلب من الحماية المدنية الإسبانية، تم تفعيل خدمة الرسم السريع للخرائط ضمن منظومة "كوبرنيكوس" للأقمار الصناعية التابعة للاتحاد، وسيجرى استخدام القمر الصناعى "سينتينيل 2" تحديدًا لمراقبة المنطقة. وثار بركان كومبرى فييخا فى جزيرة لا بالما فى أرخبيل الكنارى الإسبانى، أمس الأحد، للمرة الأولى منذ 50 عامًا، ما أدى إلى إجلاء 5 آلاف شخص من سكان المناطق المحيطة. وحتى الآن، دمرت الحمم البركانية 100 منزل وألحقت أضرارًا بالمحاصيل الزراعية.

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