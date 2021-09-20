 9 قتلى و16 جريحا جراء تبادل لإطلاق النار في شمال غرب باكستان 

قتل 9 أشخاص وأصيب 16 آخرون على الأقل بجروح نتيجة تبادل لإطلاق النار وقع أثناء اجتماع لسكان قرية باكستانية، على خلفية نزاع على أرض زراعية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة Express Tribune الباكستانية الناطقة بالإنجليزية إن الحادث وقع في منطقة دير العليا بمحافظة خيبر باختونخوا، حيث بحث شيوخ العشائر المشاركون في اجتماع (جيرغا) قضايا متعلقة ببناء طريق ومصادرة أراض لهذا الهدف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحاضرين اشتبكوا في البداية في شجار لفظي، لكنهم أخذوا بعد ذلك البنادق وبدأوا في إطلاق النار على بعضهم البعض. وأضافت الصحيفة أنه تم نقل الجرحى والجثث في وقت لاحق إلى مستشفى، حيث أكد الطاقم الطبي وفاة تسعة أشخاص، وقال إنه أيضا قدم العلاج لـ 16 مصابا، خمسة منهم في حالة حرجة.
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