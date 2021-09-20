الاتحاد الأوروبي: معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا ”غير مقبولة” 

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا، غير مقبولة ونريد أن نعرف السبب".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده لن تمضي في صفقة الغواصات مع فرنسا، وبدلا من ذلك ستطلق شراكة أمنية، وصفها بالتاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

من جهتها، اتهمت فرنسا أستراليا بـ"طعنها في الظهر"، كما اتهمت الولايات المتحدة بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واستدعت فرنسا سفيريها في كل من أستراليا والولايات المتحدة، للتشاور، على خلفية الأزمة.