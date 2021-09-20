الخرابشة : كل القوانين والأنظمة دعت لاستثمار خامات البلد بما فيها نحاس ضانا .. بالفيديو

دوت الخليج - : قال وزير الشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة إنه راجع مختلف القوانين ومنها نظام المحميات الطبيعية ، وقانون حماية البيئة ، وقانون هيئة الطاقة والمعادن ، وقانون التعدين وقانون الزراعة وغيرها ، وإنه وجدها كلها تتحدث عن استثمار خامات البلد وبالتالي إذا كان هناك فائدة للوطن من استثمار نحاس ذانا فالوطن هو المستفيد أولا وآخرا .
أضاف خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية عقد في وقت سابق في المجلس : إن الحكومة لن تسير في هذا الموضوع الا ضمن القوانين والأنظمة وبما يحفظ البيئة والتنوع لحيوي ويمكن من استثمار الخامات ، وتسائل الخرابشة في معرض رده على استفسارات النواب :
يعني في النهاية المحمية لويش وجدت ، اليس لمصلحة الوطن ؟؟ .
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المصدر :المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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