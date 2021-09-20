أخبار اليمن : رصد 308 خروقات لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصد 308 خروقات لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 308 خروقات للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، و63 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 720 قذيفة و216 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن الخروقات شملت 10 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين وكيلو16 وحيس والفازة والجبلية والجاح والتحيتا.
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