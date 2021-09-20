الاتحاد الأوروبى: معاملة فرنسا فى صفقة الغواصات مع أستراليا غير مقبولة

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، أعلن الأسبوع الماضى أن بلاده لن تمضى فى صفقة الغواصات مع فرنسا، وبدلا من ذلك ستطلق شراكة أمنية، وصفها بالتاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل فى إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
من جهتها، اتهمت فرنسا أستراليا بـ"طعنها فى الظهر"، كما اتهمت الولايات المتحدة بمواصلة السلوك الذى انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
واستدعت فرنسا سفيريها فى كل من أستراليا والولايات المتحدة، للتشاور، على خلفية الأزمة.
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