أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبده المطحني

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبده المطحنيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبده محمد الحاج المطحني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد / المعتصم عبده محمد الحاج المطحني واخوانه وكافة آل المطحني في مديرية وصاب العالي محافظة ذمار.

ونوه بإسهامات الفقيد الانسانية والاجتماعية وجهده الحيوي في إصلاح ذات البين.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

