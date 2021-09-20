بوتين: الهجوم المسلح في بيرم مصيبة هائلة

بوتين: الهجوم المسلح في بيرم مصيبة هائلةوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم المسلح الذي هز اليوم جامعة بيرم وسط روسيا وأودى بحياة 8 أشخاص بـ “المصيبة الهائلة”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال لقاء افتراضي مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إيلا بامفيلوفا: أفهم جيداً أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر وخاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدؤوا حياتهم قبل قليل، إنها مصيبة هائلة ليس فقط للعائلات التي فقدت أطفالها وإنما للبلاد كلها”.

وأضاف بوتين: “ستتخذ السلطات الإقليمية والفيدرالية كل الإجراءات الضرورية لدعم المصابين وأسر الشباب الذين لقوا حتفهم، كما ستفعل أجهزة الأمن كل ما يلزم للتحقيق في هذه الجريمة المروعة وتحديد أسباب ما حصل”.

وسبق أن أكدت لجنة التحقيقات الروسية أن طالباً فتح النار في جامعة بيرم الوطنية الحكومية للأبحاث في هجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 28 آخرين وتم إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي أصيب خلال محاولته مقاومة عناصر قوات الأمن أثناء عملية احتجازه داخل حرم جامعة بيرم الواقعة في منطقة الأورال الروسية.