مهرجان القاهرة يمنح جائزة "فاتن حمامة" لكريم عبد العزيز

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الاثنين، أنه سيمنح جائزة فاتن حمامة للتميز هذا العام للممثل المصري كريم عبد العزيز.

سبق عبد العزيز (46 عاما) إلى هذه الجائزة التي تقدم للأجيال الشابة من الفنانين، مجموعة من أبناء جيله أبرزهم منى زكي ومنة شلبي وأحمد حلمي.

وتقام الدورة الثالثة والأربعون من المهرجان في الفترة من 26 نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر المقبل.

وقال السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان في بيان: "يحرص المهرجان دائما على تكريم النماذج التي تجمع في مسيرتها بين الموهبة والجماهيرية والعطاء للسينما، وهو ما ينطبق على النجم كريم عبد العزيز".

وأضاف أن مشوار عبد العزيز الممتد منذ 20 عاما مليء بأدوار الكوميديا والأكشن والإثارة والرعب والرومانسية: "نجح في ذلك باقتدار وفاجأنا أحيانا باختياراته الجريئة، وليس صدفة أنه ضمن النجوم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية".

عبد العزيز الذي تخرج في المعهد العالي للسينما ينتمي إلى أسرة فنية بامتياز فهو نجل المخرج محمد عبد العزيز وشارك أثناء مرحلة الطفولة في بعض أفلام والده، كما أن عمه هو المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية بمصر.

ومن أشهر أفلامه (حرامية في تايلاند) و(الباشا تلميذ) و(أبوعلي) و(واحد من الناس) و(خارج على القانون) و(ولاد العم) و(الفيل الأزرق) و(نادي الرجال السري).