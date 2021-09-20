الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للعودة إلى مفاوضات فيينا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووى الإيرانى، موضحة أنها تتوقع ردا من طهران حول هذه المسألة قريبا.





وقالت ممثلة مكتب شؤون المنظمات الدولية بالخارجية الأمريكية، إيريكا باركس راجلز للصحفيين: "ما زلنا ملتزمين بالعودة المتبادلة لتنفيذ الاتفاق النووى الإيرانى ونتوقع قريبا سماع تصريح من إيران حول تلك المسألة"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك". وأضافت راجلز أن واشنطن عازمة على استئناف المناقشات بشأن الملف النووى فى فيينا، رافضة الرد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماعات مع ممثلى الوفد الإيرانى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 76. وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، فى فيينا خلال الفترة بين شهرى أبريل ويونيو الماضيين، وذلك فى محاولة لإحياء الاتفاق النووى. طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمره الصحفى الأسبوعى أمس، الولايات المتحدة بالعودة إلى المحادثات النووية التى تعقد فى فيينا بنهج جديد.

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