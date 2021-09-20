عاجل.. مجلس النواب اللبنانى يمنح الثقة للحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكان ميقاتى قد أعلن بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحفى، وقال: نحن بحاجة للعالم العربى.. نحن ننتمى للعالم العربى ونحن بحاجة له.

وأضاف ميقاتى إنه "لا مكان للمعطلين فى الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذى يشهده لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع"، مضيفاً: "معى ثلثا الحكومة ولا معطل لها"، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها.