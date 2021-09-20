تدمير زورقين مفخخين للحوثيين بالصليف

جدة - نرمين السيد - وندد التحالف باستمرار تهديد الحوثى للملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرار انتهاك ميليشيات الحوثى لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، حسبما أفادت قناة "العربية".
يذكر أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، كان قد أعلن الأربعاء الماضى، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه مطار أبها.
وقال التحالف إن انتهاكات ميليشيات الحوثى جسيمة بحق القانون الدولى واستهداف المدنيين، وإنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
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