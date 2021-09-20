كوريا الشمالية: صاروخ سيئول الباليستي الجديد ”سلاح بدائي” 

قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إن الصاروخ الباليستي قصير المدى الذي كشفت عنه كوريا الجنوبية مؤخرا وتم إطلاقه من الغواصة "مجرد صاروخ في مرحلة بدائية وغير فعال في الهجوم".

وجاء ذلك على لسان رئيس وكالة العلوم الدفاعية في كوريا الشمالية جانغ تشانغ ها في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال جانغ: "وفقا للصور التي تم نشرها، كان لدى الصاروخ الهيكل والشكل المعتاد للصواريخ الباليستية التكتيكية أرض-أرض ... ويبدو أنه سلاح غير متقن إلى حد ما، وهو بعيد كل البعد عن أن يكون سلاحا بحريا"، مضيفا أن الصور ربما تم تعديلها ببرنامج "فوتوشوب".

وأضاف أن كوريا الجنوبية فشلت على ما يبدو في استكمال تقنيات القذف الرئيسية من تحت الماء، مشيرا إلى أن الصاروخ "لا يمكن أن يكون وسيلة فعالة للهجوم أثناء الحروب، ولا يمكن اعتباره سلاحا مهددا له قيمة استراتيجية وتكتيكية".

وأشار إلى أن الصاروخ الجديد يقلد صاروخ "K-15" الهندي، مؤكدا أن كوريا الجنوبية في المرحلة الأولى من تطويره.

وكانت كوريا الجنوبية كشفت النقاب عن أول صاروخ محلي من الطراز الذي يُطلق من الغواصات خلال الإعلان عن اختبار إطلاقه من الغواصة "دوسان آن تشانغ-هو" من فئة 3000 طن.