التسجيل في منحة 300 دينار من منصة أمان وطريقة التقديم فيها وشروطها

تم الإعلان عن صرف المنحة المالية المكونة من 300 دينار تونسي من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، حيث تسعى إلى مساندة الأفراد والأسر المحتاجين والفقراء بسبب تراكم المتطلبات المعيشية في ظل تلك الظروف المحدقة بالبلاد بسبب تفشي فيروس (كوفيد19)، وقد تم التصريح عن قيام الحكومة التونسية بتحديد فترة فتح باب التسجيل للحصول على منحة 300 دينار وذلك منذ يوم 24 من أغسطس الماضي حتى خمسة عشر يوما بعد هذا اليوم وبعدها أغلق باب التسجيل فيها وتم إعلانها تبعا رقم 28 لسنة 2021م، ولكن هناك بعض المواطنين الذين ما زالوا يريدون معرفة طريقة سير هذه المنحة وكيفية الحصول عليها وما هي الشروط المطلوبة، سنقدم لكم كل هذه المعلومات عبر مقالنا الآتي.

منحة 300 دينار المقدمة من منصة أمان

هناك بعض الشروط للفرد أو رب الأسرة ورئيسها التي يجب توافرها فيه لكي يستحق الاستفادة من هذه المنحة وتحقيق التكافل الاجتماعي وهي كالآتي:

يجب أن يكون الحد الأقصى لراتب رب الأسرة أو قرينه لا يتخطى الراتب المصرح به من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الثلاثة أشهر الرابعة من عام 2020 أو الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021 مبلغ 300 دينار في الشهر.

ألا يكون لرب الأسرة سيارة يمتلكها وتاريخ أول تجوال له بها أقل من خمسة عشر سنة من تاريخ التقدم للحصول على المنحة.

ألا يكون المتقدم لأخذ المنحة بائعا لأكثر من سيارتين خلال العام الماضي والعام الحالي.

ألا يكون رب الأسرة أو أي فرد من الأسرة منتفع بمساعدات اجتماعية أخرى من نفس العنوان خلال هذا العام ولا منتفع من برامج عمومية أخرى خلال نفس المدة.

خطوات التقديم في منصة أمان للحصول على منحة 300 دينار

إذا قمتم بامتلاك شروط المنحة المطلوبة يمكن التسجيل في منصة أمان والدخول إلى منحة ال300 دينار والتسجيل فيها من خلال اتباع بعض الخطوات الاسترشادية السهلة والبسيطة وهي كالآتي:

في البداية نقوم بالدخول إلى موقع منصة أمان على الانترنت عن طريق هذا الرابط https://amen.social.tn/