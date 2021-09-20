الآن.. خطوات وطريقة تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

يستعرض لكم ثقفني، خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يسارع الكثير من المواطنين والوافدين إلى تقديم طلبات للحصول على دعم مالي عبر مؤسسة آل مكتوم، وتهدف المؤسسة إلى تقديم المساعدات والدعم المالي إلى عدد من الفئات، وذلك وفقا لعدد من الشروط التي أعلنت عنها المؤسسة والتي يجب أن تتوافر في المواطنين والوافدين الراغبين في الحصول والاستفادة من هذه المساعدات، كما تحرص المؤسسة على وصول الدعم لمستحقيه سواء كان المتواجد في دولة الإمارات يحمل الجنسية الإماراتية أو غيرها من الجنسيات، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم خطوات التقديم كما نتعرف على جميع الشروط المعلنة.

ما هي الفئات التي تستحق الاستفادة من المساعدات المالية من مؤسسة محمد بن راشد

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم عن الفئات التي تستحق الحصول على المساعدات المالية التي توفرها المؤسسة للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدودو، حيث يمكن الاستفادة من الدعم المالي للمواطنين الإماراتيين، أيضا يستحق الوافدين في الإمارات تقديم طلب للمساعدة المالية، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما وخصصت المؤسسة المساعدات للمحتاجين في الوطن العربي، ويستفيد من المساعدات الأشخاص الغير حاملين للجنسية الإماراتية ولكنهم متزوجون من نساء يحملن الجنسية الإماراتية، وتستفيد النساء المطلقات ولديهن أبناء من مواطنين إماراتيين.

شروط الحصول علي المساعدات المالية من مؤسسة مكتوم

يجب على المتقدن أن يقوم بإرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطن. من الضروري أن تكون إقامة الوافد سارية. يشترط أن تكون الأوراق المطلوبة ملونه وسارية الصلاحية. تقوم المؤسسة بالرد على الطلبات المقدمة في ظرف 14 يوم سواء بالقبول أو بالرفض.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

الخطوة الأولى، زيارة رابط موقع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من هنا. الخطوة الثانية، قم بتحديد الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة، قم بالنقر على القائمة الظاهرة بعدها لتقديم طلب مساعدة، هــنا. الخطوة الرابعة، قم بادخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة. الخطوة الخامسة، اضغط الموافقة على الشروط. أخيرا النقر على أيقونة تقديم الطلب.

المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

تمنح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مساعدات متعددة من أهمها الحصول علي أجهزة ومستلزمات طبية أو أطراف صناعية، تمنح المساعدات المالية الخاصة بالبناء، تمنح المساعدات لسداد رسوم الدراسة، تمنح المساعدات لدفع إيجار السكن.