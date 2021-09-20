قرض فوري للشباب والعاطل والنساء 50 ألف ريال سعودي بدون كفيل وقسط 5سنوات

تمويل شخصي بدون وظيفة مقدم للشباب العاطلين عن العمل والنساء بالمملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من الشباب بالمملكة عن افضل تمويل تتناسب مع ظروفهم المادية ويقدمه بنك التنمية الاجتماعية قرض فوري بدون كفيل وبدون وظيفة، حيث يقدم بنك التنمية تمويل فوري 50 ألف ريال سعودي وبالتقسيط المسير لجميع الفئات التي تحتاج إلي مساعدات مالية والتي تطرح التسهيلات والخدمات المتميزة وبأي تعقيد في الإجراءات، ويمكن لجميع المواطنين الحصول علي قرض بدون وظيفة وهو المناسب للعديد من المواطنين العاطلين عن العمل ولكن لا يضع البنك أي شروط صعبة، لذلك نقدم لكم كافة الشروط اللازمة وكيفية الحصول علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط التمويل بدون وظيفة يصل 50 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل بدون وظيفة لجميع الشباب العاطلين عن العمل ولا يمتلكون وظيفة وأيضا النساء في المملكة العربية السعودية، ويتميز التمويل بكونه إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتميز بالعديد من التسهيلات وقد وضع البنك عدد شروط بسيطة لكل من يريد الحصول علي قرض بدون وظيفة وهذه الشروط عبارة عن:

يجب أن يكون العميل المتقدم علي طلب القرض يكون حامل الجنسية السعودية.

يكون عمر المتقدم 21 عاما ولا يزيد عمره عن 60 عاما.

تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية، مع كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك.

لا يشترط البنك إلي إثبات وظيفة داخل المملكة، ويعطي البنك مهلة عاما لسداد أول قسط من القرض

تمويل يصل إلي 50 ألف ريال سعودي وفترة سداد تصل 5 سنوات وان يكون المتقدم ملتزم بميعاد سداد الأقساط لبنك التنمية الاجتماعية.

التقديم علي تمويل شخصي من بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أفضل وأقوي البنوك الموجودة في المملكة والتي تقدم العديد من التمويلات منهم قرض بدون وظيفة، حيث جاء هذا القرض لمساعدة الشباب غير العاملين في بدء مشروع خاص بهم، ويمكنك التقديم علي الموقع الالكتروني للحصول علي القرض ويمكنك المواطن التقديم علي التمويل من خلال الدخول علي الصفحة الرسمية عبر شبكة الأنترنت لبنك التنمية الاجتماعية.