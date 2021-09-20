حكومة ميقاتي تحصل على "ثقة" البرلمان اللبناني

نالت حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني، بتصويت 85 نائبا لصالحها، واعتراض 15، يوم الاثنين.
ونالت الحكومة اللبنانية الجديدة ثقة البرلمان اللبناني، مدعومة بكتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بينما حجب عدد قليل من المستقلين الثقة عن الحكومة.
ووفقا للإعلام المحلي فإنه وبعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة "الأمانة"، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.
وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، الإثنين، قال ميقاتي: "تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلا في تاريخه الحديث".
وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة قد أبصرت النور، بعد أكثر من عام من الفراغ، في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.
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