أمريكا: لا نخطط للتراجع عن صفقة الغواصات مع أستراليا

جدة - نرمين السيد - وأكدت واشنطن أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، طلب إجراء اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على خلفية الأزمة فى العلاقات بين البلدين بسبب قضية الغواصات.

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال مسؤول رفيع المستوى فى الإدارة الأمريكية خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الاثنين: "صحيح، الرئيس بايدن طلب فرصة لبحث الخطوات اللاحقة مع ماكرون والتحدث عن تمسكه العميق بالتحالف الأمريكى الفرنسى الذى أسهم على مدى العقود فى ضمان الأمن والاستقرار والازدهار فى العالم".

وأضاف المسؤول: "الرئيس الأمريكى يريد أن يؤكد رغبته فى العمل مع فرنسا فى منطقتى المحيطين الهندى والهادئ وكذلك فى العالم برمته".

وتابع المتحدث: "نفهم موقف فرنسا لكننا لا نشارك على الإطلاق رؤيتها حول كيفية حدوث كل ذلك.. سنواصل العمل المشترك حول هذه القضية خلال الأيام المقبلة.. ونتطلع بفارغ الصبر إلى الاتصال الهاتفى بين الرئيس بايدن والرئيس ماكرون".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تأمل فى أن تتمكن من إيجاد سبيل مثمر لبناء علاقات لاحقة مع فرنسا على خلفية الخلافات الحالية.