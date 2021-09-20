أعلن اليوم الاثنين الموافق 20-9-2021 ، تدشين هوية جديدة لهيئة الزكاة والضريبة و الدخل ، وذلك علي الحساب الرسمي للهيئة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وقد تم الإعلان الرسمي داخل مقر الهيئة ، وعبرت عن الهوية المستحدثة كمثال حي يعكس مفهوم دور الهيئة الفعال في حماية الأمن الوطني ومقدرات المملكة ، ومدي فاعلية الهيئة في تحقيق الازدهار الاقتصادي ، وذلك تحت مظلة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ، وترمي الهيئة بالتدشين الجديد للهوية إلي بناء جبهة ذات فاعلية أكبر في تنمية الاقتصاد السعودي ، وتسعي الهيئة بكل جد دائما ً إلي وضع أكبر قدر من الرقابة علي واردات وصادرات المملكة مع تسهيل التبادل التجاري عبر حدود البلاد في ظل ضوابطها المرنة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض مجموعة من خدمات الهيئة ، وخطوات تقديم إقرار الزكاة والدخل ، وعقوبة التهرب الضريبي في السعودية.

تدشين هوية جديدة لهيئة الزكاة والضريبة و الدخل

دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم المؤتمر الخاص بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هوية هيئة الزكاة والضريبة والدخل الجديدة ، وتهدف الهيئة إلي أن تصبح نموذج عالمي في إدارة شئون الجمارك والضرائب ، وتعزيز نسب الامتثال والالتزام في سداد الضرائب ، ورع معدلات النمو الاقتصادي ، وتقدم الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها كالآتي :

أولاً خدمة الزكاة ثانياً الجمارك ثالثاً ضريبة القيمة المضافة رابعاً ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية خامساً ضريبة السلع الانتقائية سادساً ضريبة الاستقطاع سابعاً ضريبة التصرفات العقارية

يأتي تدشين هوية هيئة الزكاة و الضريبة والدخل مصلحة الزكاة والدخل سابقا ، كنوع من التنمية المستدامة لضبط حركة التجارة عبر الحدود بالمملكة.

تقديم إقرار الزكاة بالخطوات

خطوات تسجيل وتقديم إقرار الزكاة بالمملكة عن طريق اتباع خطوات تقديم الخدمة كالآتي :

أولاً تقوم بتسجيل الدخول علي موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. ثانياً نختار قائمة الزكاة وضريبة الدخل. ثالثاً نقوم بتعبئة نموذج تسجيل الزكاة وضريبة الدخل كالآتي : نوع التسجيل أو المكلف.

بيانات المساهمين.

البيانات المالية. رابعاً سيتم إرسال إخطار لك عند اكتمال العملية.

عقوبة التهرب الضريبي في السعودية

وضعت الهيئة مجموعة من العقوبات الرادعة علي التهرب الضريبي بالقيم التالية :