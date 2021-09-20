رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس، زاد البحث في الأيام الأخيرة عن موعد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث ينتظر الطلاب النتائج حتى يتنسى لهم بعدها التقديم في تنسيق الجامعات والمعاهد 2021، حيث خاض الآف الطلاب والطالبات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في يوم الثلاثاء 21/9/2021، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وقد تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالدور الأول وهذا بالشهر الماضي وبالتحديد في يوم 17 أغسطس 2021، والتي شهدت العديد من المفاجأت، حيث قلت المجاميع العامة الخاصة بالطلاب وهذا مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا يعود إلى صعوبة الامتحانات بشكل عام عن السنوات الماضية.

وقد أدى الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في نتيجة الدور الأول امتحانات الدور الثاني وهذه الفئة ستحصل على نصف درجة المادة في حالة النجاح، والطلاب الذين قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول بسبب عذر مقبول سيحصلون على الدرجة الخاصة بالامتحان الخاص بهم.

وقد أعلن السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عبر منشور رسمي في حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021، وهذا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، وهذا عبر الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والذي سنطلعكم عليه في الأسطر القادمة.

ليك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021

ونتابع معكم الروابط التي سيكون متاح بها نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، وطريقة الاستعلام عنها وهي كالآتي:

اذهب إلى موقع نتائج الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg.

أو قم بالذهاب إلى بوابة الثانوية العامة من الرابط thanwya.emis.gov.eg.

اكتب رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المخصصة لك.

اضغط على عرض لتظهر لك النتيجة الجديدة في حالة اعتمادها.

وقد أوضح السيد وزير التربية والتعليم المصري في أحد اللقاءات أنه تم مراعاة الطلاب في نتيجة الدور الثاني وقد تم زيادة درجات الرأفة للطلاب.