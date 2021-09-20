رئيس البرلمان الأوروبى فى المستشفى بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوى

جدة - نرمين السيد - وضع رئيس البرلمان الأوروبى، ديفيد ساسولى فى مستشفى بمدينة ستراسبورج الفرنسية، بعد أن شخصت إصابته بالتهاب رئوى، حسبما أخبر مكتبه الإعلامى، اليوم الاثنين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأوضح المكتب فى بيان أن ساسولى البالغ 65 سنة من عمره تلقى العلاج المناسب وأنه فى حالة "جيدة"، مشيرا إلى أنه نقل إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضى وسط الدورة العامة للبرلمان الأوروبى. ووردت سابقا تقارير بأن نتيجة الفحص للكشف عن فيروس كورونا، الذى خضع له رئيس البرلمان الأوروبى جاءت سلبية.

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