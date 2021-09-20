جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف قيس سعيّد فى كلمة له من مدينة سيدى بوزيد "البعض يتظاهر بالحق والصدق ويسعى إلى التنكيل بالشعب". وكشف الرئيس التونسى عن أن هناك بعض الحقائق، موضحا "سأتحدث عنها لاحقا ولا يمكن كشفها اليوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قيس سعيد: تونس تشهد أزمات مفتعلة لبث الفوضى والفتنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.