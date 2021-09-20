مركبة شحن فضائية تلتحم مع وحدة بمحطة فضاء صينية

التحمت مركبة شحن فضائية صينية بنجاح مع وحدة بمحطة فضاء في رابع مهمة من أصل 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء صينية دائمة بحلول نهاية العام المقبل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصاروخ (لونغ مارش-7) انطلق حاملا المركبة (تيان تشو-3)، أو "سفينة السماء" باللغة الصينية، في الساعة 3:10 بتوقيت بكين (0710 بتوقيت غرينتش) من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.

والتحمت المركبة بنجاح مع وحدة تيانخه الرئيسية بالمحطة الفضائية في الساعة 1408 بتوقيت غرينتش.

وتنقل (تيان تشو-3) وقودا وإمدادات لثلاثة رواد فضاء من المقرر أن يسافروا إلى وحدة تيانخه في أكتوبر، وستكون إقامتهم المقررة لمدة ستة أشهر هي المهمة الخامسة في السلسلة والأخيرة لهذا العام.

وتعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما ونتيان ومنغتيان، باستخدام صواريخ (لونغ مارش- 5بي)، وهي أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائي بالصين.