الرئيس التونسي يقول إنه سيغير قانون الانتخابات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيقدم قانونا جديدا للانتخابات وإنه وضع قوانين انتقالية بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية.

وفي كلمة متلفزة، أكد الرئيس التونسي أنه سيعين رئيسا جديدا للوزراء. وأضاف سعيد "تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم...سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد". ومضى يقول "ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور".

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