فيديو.. قيس سعيد: سيتم تكليف رئيس حكومة وهناك قانون انتخابى جديد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "العين"، أضاف الرئيس التونسى، فى كلمة له من مدينة سيدى بوزيد "عملت جاهدا على عدم المساس بأى حرية على الإطلاق رغم أن الكثيرين مكانهم وراء القضبان". وأكد سعيد "الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التى نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول". وأوضح الرئيس التونسى "أزمتنا ليست الحكومة وإنما منظومة متكاملة وسنواصل التدابير الاستثنائية".

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