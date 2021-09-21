السويسري رينيه فايلر يقترب من تدريب النصر السعودي

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اقترب السويسري رينيه فايلر من تدريب نادي النصر السعودي وبداء يتردد اسم المدرب السويسري بقوة داخل نادي النصر بجانب الأسباني أرونسو فالفردي مدرب برشلونة الأسباني السابق ورودي غرسيا المدرب الفرنسي وهناك العديد من المزايا التي ترشح فايلر لقيادة النصر منها أن المدرب ليس غريب عن المنطقة العربية فقد قاد في السابق النادي الأهلي المصري ويعرف عن السويسري قوة الشخصية مما يجعله قادر علي ضبط الأمور داخل غرفة خلع الملابس كما يمتلك القدرات الفنية العالية وقدرته على تطوير القدرات الفنية للاعبين وفي السطور التالية سوف نتعرف علي السيرة الذاتية للمدربين الثلاثة المرشحين لتولي الأمور الفنية لنادي النصرإرنستو فالفردي
المدرب الأسباني صاحب أل 57 عاما لعب للعديد من الأندية الأسبانية أهما إسبانيول واتلتك بيلباو وبرشلونة ونتعرف الآن على إنجازات المدرب كلاعب
- كاس ملك أسبانيا عام 1990 وكاس الكؤوس الأوروبية عام 1989 مع برشلونة
- وصيف كاس الاتحاد الأوروبي 1987 مع اسبانيول
اهم إنجازات فالفردي كمدرب
- وصيف الدوري الأوروبي مع اسبانيول عام 2007
- بطولة الدوري اليوناني 2009 – 2011 – 2012 مع أولمبياكوس
- كاس اليونان 2009 – 2012 مع أولمبياكوس
- كاس السوبر الأسباني مع اتلتك بيلباو 2015
- الدوري الأسباني 2018 – 2019 مع برشلونة
- كاس ملك أسبانيا 2018 مع برشلونة
المدرب الفرنسي صاحب ال57 عاما لم يكن له العيد من الإنجازات كلاعب حيث اعتزل كرة القدم مبكرا بعد أصابة خطيرة على مستوي الركبة وقاد غرسيا تدريب العديد من الأندية منها ليل الفرنسي وليون الفرنسي وروما الإيطالي وجاءت اهم إنجازات الفرنسي كمدرب كالآتي:
- الدوري الفرنسي 2010 مع نادي ليل
- الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليون 2019
المدرب السويسري صاحب ال48 عاما لعب للعديد من الأندية السويسرية منها نادي زيورخ ونادي سيرفت ونادي أراو ونستعرض الآن اهم إنجازات فايلر كمدرب :
- دوري التحدي السويسري مع أراو عام 2013
- الدوري البلجيكي الممتاز 2017 مع اندر لخت
- كأس السوبر البلجيكي 2017 مع اندر لخت
- كأس السوبر المصري 2019 مع الأهلي المصري
- الدوري المصري الممتاز 2019 مع الأهلي المصري
- جائزة افضل مدرب في بلجيكا 2017
- جائزة افضل مدرب في مصر 2019
وبذلك نكون قد انتهينا من السيرة الذاتية للمرشحين الثلاثة لتدريب نادي النصر بعد أقالت المدرب البرازيلي ماريو مينيز والذي تمت أقالتة عقب الخسارة المدوية من اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف
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اقترب السويسري رينيه فايلر من تدريب نادي النصر السعودي وبداء يتردد اسم المدرب السويسري بقوة داخل نادي النصر بجانب الأسباني أرونسو فالفردي مدرب برشلونة الأسباني السابق ورودي غرسيا المدرب الفرنسي وهناك العديد من المزايا التي ترشح فايلر لقيادة النصر منها أن المدرب ليس غريب عن المنطقة العربية فقد قاد في السابق النادي الأهلي المصري ويعرف عن السويسري قوة الشخصية مما يجعله قادر علي ضبط الأمور داخل غرفة خلع الملابس كما يمتلك القدرات الفنية العالية وقدرته على تطوير القدرات الفنية للاعبين وفي السطور التالية سوف نتعرف علي السيرة الذاتية للمدربين الثلاثة المرشحين لتولي الأمور الفنية لنادي النصرإرنستو فالفردي
المدرب الأسباني صاحب أل 57 عاما لعب للعديد من الأندية الأسبانية أهما إسبانيول واتلتك بيلباو وبرشلونة ونتعرف الآن على إنجازات المدرب كلاعب
- كاس ملك أسبانيا عام 1990 وكاس الكؤوس الأوروبية عام 1989 مع برشلونة
- وصيف كاس الاتحاد الأوروبي 1987 مع اسبانيول
اهم إنجازات فالفردي كمدرب
- وصيف الدوري الأوروبي مع اسبانيول عام 2007
- بطولة الدوري اليوناني 2009 – 2011 – 2012 مع أولمبياكوس
- كاس اليونان 2009 – 2012 مع أولمبياكوس
- كاس السوبر الأسباني مع اتلتك بيلباو 2015
- الدوري الأسباني 2018 – 2019 مع برشلونة
- كاس ملك أسبانيا 2018 مع برشلونة
المدرب الفرنسي صاحب ال57 عاما لم يكن له العيد من الإنجازات كلاعب حيث اعتزل كرة القدم مبكرا بعد أصابة خطيرة على مستوي الركبة وقاد غرسيا تدريب العديد من الأندية منها ليل الفرنسي وليون الفرنسي وروما الإيطالي وجاءت اهم إنجازات الفرنسي كمدرب كالآتي:
- الدوري الفرنسي 2010 مع نادي ليل
- الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليون 2019
المدرب السويسري صاحب ال48 عاما لعب للعديد من الأندية السويسرية منها نادي زيورخ ونادي سيرفت ونادي أراو ونستعرض الآن اهم إنجازات فايلر كمدرب :
- دوري التحدي السويسري مع أراو عام 2013
- الدوري البلجيكي الممتاز 2017 مع اندر لخت
- كأس السوبر البلجيكي 2017 مع اندر لخت
- كأس السوبر المصري 2019 مع الأهلي المصري
- الدوري المصري الممتاز 2019 مع الأهلي المصري
- جائزة افضل مدرب في بلجيكا 2017
- جائزة افضل مدرب في مصر 2019
وبذلك نكون قد انتهينا من السيرة الذاتية للمرشحين الثلاثة لتدريب نادي النصر بعد أقالت المدرب البرازيلي ماريو مينيز والذي تمت أقالتة عقب الخسارة المدوية من اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف
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