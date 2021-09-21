السويسري رينيه فايلر يقترب من تدريب النصر السعودي

اقترب السويسري رينيه فايلر من تدريب نادي النصر السعودي وبداء يتردد اسم المدرب السويسري بقوة داخل نادي النصر بجانب الأسباني أرونسو فالفردي مدرب برشلونة الأسباني السابق ورودي غرسيا المدرب الفرنسي وهناك العديد من المزايا التي ترشح فايلر لقيادة النصر منها أن المدرب ليس غريب عن المنطقة العربية فقد قاد في السابق النادي الأهلي المصري ويعرف عن السويسري قوة الشخصية مما يجعله قادر علي ضبط الأمور داخل غرفة خلع الملابس كما يمتلك القدرات الفنية العالية وقدرته على تطوير القدرات الفنية للاعبين وفي السطور التالية سوف نتعرف علي السيرة الذاتية للمدربين الثلاثة المرشحين لتولي الأمور الفنية لنادي النصر

إرنستو فالفردي

المدرب الأسباني صاحب أل 57 عاما لعب للعديد من الأندية الأسبانية أهما إسبانيول واتلتك بيلباو وبرشلونة ونتعرف الآن على إنجازات المدرب كلاعب

كاس ملك أسبانيا عام 1990 وكاس الكؤوس الأوروبية عام 1989 مع برشلونة

وصيف كاس الاتحاد الأوروبي 1987 مع اسبانيول

اهم إنجازات فالفردي كمدرب

وصيف الدوري الأوروبي مع اسبانيول عام 2007

بطولة الدوري اليوناني 2009 – 2011 – 2012 مع أولمبياكوس

كاس اليونان 2009 – 2012 مع أولمبياكوس

كاس السوبر الأسباني مع اتلتك بيلباو 2015

الدوري الأسباني 2018 – 2019 مع برشلونة

كاس ملك أسبانيا 2018 مع برشلونة

رودي غرسيا

المدرب الفرنسي صاحب ال57 عاما لم يكن له العيد من الإنجازات كلاعب حيث اعتزل كرة القدم مبكرا بعد أصابة خطيرة على مستوي الركبة وقاد غرسيا تدريب العديد من الأندية منها ليل الفرنسي وليون الفرنسي وروما الإيطالي وجاءت اهم إنجازات الفرنسي كمدرب كالآتي:

الدوري الفرنسي 2010 مع نادي ليل

الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليون 2019

رينيه فايلر

المدرب السويسري صاحب ال48 عاما لعب للعديد من الأندية السويسرية منها نادي زيورخ ونادي سيرفت ونادي أراو ونستعرض الآن اهم إنجازات فايلر كمدرب :

دوري التحدي السويسري مع أراو عام 2013

الدوري البلجيكي الممتاز 2017 مع اندر لخت

كأس السوبر البلجيكي 2017 مع اندر لخت

كأس السوبر المصري 2019 مع الأهلي المصري

الدوري المصري الممتاز 2019 مع الأهلي المصري

جائزة افضل مدرب في بلجيكا 2017

جائزة افضل مدرب في مصر 2019

وبذلك نكون قد انتهينا من السيرة الذاتية للمرشحين الثلاثة لتدريب نادي النصر بعد أقالت المدرب البرازيلي ماريو مينيز والذي تمت أقالتة عقب الخسارة المدوية من اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف