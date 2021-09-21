الولايات المتحدة تسعى لرفع عدد اللاجئين المقبولين في أميركا

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد زيادة عدد اللاجئين المقبولين سنويا في الولايات المتحدة إلى الضعف تقريبا عند 125 ألفا خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر.

وأضاف البيان أن الإدارة الأميركية سوف تتشاور مع وزارة الأمن الداخلي والكونغرس من أجل رفع الحد الأقصى الذي حدد عدد اللاجئين للعام الحالي عند 62500 شخص.

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