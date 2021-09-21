موعد صرفة الدفعة 46 من حساب مواطن

موعد صرف الدفعة 46 من حساب مواطن من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية. حيث من المتعارف عليه أن يتم صرف هذه الدفعة خلال الأيام الاولى من كل شهر. وذلك من خلال تحويل المبلغ على حساب المواطنين.

موعد صرف الدفعة 46 من حساب مواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية أنها تقوم بصرف المبالغ المستحقة خلال كل من الأيام العشر الأوائل من الشهر الميلادي. وذلك يكون يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من الشهر الميلادي.

بالإضافة إلى أنها تقوم بالعمل على تحديث البيانات الشهرية للمواطنين، وذلك حتى يتمكنوا من صرف المبالغ المستحقة لهم بناءً على هذا التحديث في البيانات.

الاستعلام عن نتائج دفعة 46 من حساب مواطن

يمكن للمواطن أن يقوم بالاستعلام عن دفعة 46، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي على البوابة الرسمية الخاصة بحساب مواطن.

بعد ذلك، يقوم المواطن بتسجيل الدخول على الحساب الخاص به، وذلك من خلال كتابة كل من الاسم، وكلمة المرور الخاصة به.

كما يجب على المواطن أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة به في الخانات المخصصة له.

بعد ذلك، تكون الخطوة التالية هي الضغط على زر “استعلام الضمان”، حيث تظهر صفحة بها تفاصيل أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

كم باقي على حساب مواطن

عند البحث عن موعد صرف الدفعة 46 من حساب مواطن، يمكن التأكيد على أن هذه الدفعة تم طرحها في حسابات البنوك منذ أيام قليلة. وذلك حتى يتمكن المواطنين من الحصول على المبالغ المستحقة لهم.

والجدير بالذكر، أن يتم إرسال رسائل نصية على الموبايل بموعد نزول الدفعة الجديدة، كما يتم ذكر المبلغ المستحق لكل مواطن.

بعد ذلك، يتم صرف المبالغ المستحقة من خلال بنك الراجحي، أو من خلال البنوك التابعة للمملكة، حيث يتم ذلك من خلال رقم الحساب الخاص بكل مواطن.

شروط الحصول على دعم حساب مواطن

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند المواطن الذي يحصل على دعم حساب مواطن، ومن بينها: