إيداع دعم برنامج ريف 1443 يتم الإعلان عنه خلال الفترات الحالية، وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم. حيث تم الإعلان عن الكثير من التغيرات الذي قام بها البرنامج، وذلك للارتقاء بمستوى المواطنين. ومزيد من التفاصيل في نتعرف عليها في التقرير التالي.

إيداع دعم برنامج ريف 1443

تم إيداع مصروفات دعم برنامج ريف في يوم 5 من سبتمبر من العام الحالي، حيث يتمكن المواطنين من صرف الدفعات المستحقة من خلال البطاقات الائتمانية.

كما يجب التأكيد على أن الحكومة السعودية تسعى إلى عمل الكثير من المجهودات الخاصة، والتي تقوم من خلالها على تسهيل الحياة على محدودي الدخل.

إلى جانب ذلك، يعتبر برنامج ريف من البرامج التي تقوم على تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لدعم المواطنين من ناحية، والارتقاء بمستوى الصادرات من ناحية أخرى.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والري، أنه تم رفع الحد الأعلى من المستفيدين من البرنامج، وذلك بسبب زيادة عدد المستفيدين من البرنامج.

شروط القبول في برنامج ريف

لكي يتم قبول المواطن في برنامج ريف، يجب أن تتوفر فيه كل من الشروط التالية:

يجب ألا يقر عمر المواطن عن 21 عاماً على الأقل.

إلى جانب ذلك، يجب أن يكون المواطن مشتغلاً بأحد المهن الزراعية التي تتعلق بالمشروع المستحق للدعم.

بالإضافة إلى أنه لا يجب أن يكون المواطن عاملاً في أحد المؤسسات الخاصة أو العامة.

ألا يكون للمواطن دخل يتجاوز 6 آلاف ريال سعودي شهرياً.

بالإضافة إلى أنه يجب أن يقوم بتقديم المستندات التي تثبت صحة بياناته وطبيعة عمله.

كما يقوم ان يكون للمواطن حساب بنكي خاص به، يتمكن من خلاله استلام الدعم كل شهر.

على المواطن أن يقوم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على منصة ريف.

ومن جانب آخر، يجب أن يقوم المواطن بتسجيل طلب الحصول على الدعم، وذلك من خلال التقديم على المنصة.

المشروعات التي تدعمها منصة ريف

يتم إيداع دعم برنامج ريف 1443 شهرياً في البنوك العامة والتابعة للمملكة، حتى يتم تمويل كل من المشروعات التالية: