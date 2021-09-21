مجلس الدفاع الفرنسى ينعقد غدا فى الإليزيه على خلفية أزمة الغواصات

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر بقصر الإليزيه إن "وزير الخارجية جان إيف لودريان سيكون حاضرا فى الاجتماع إلى جانب وزيرة الدفاع فلورانس بارلى".
ولفتت القناة إلى أن المصادر لم تؤكد حضور السفراء الذين تم استدعاؤهم من واشنطن وكانبيرا فى الاجتماع.
ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، يوم الخميس الماضى، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووى، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة فى الظهر" وقرار "على طريقة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب".
كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل أن التكتل "يأسف" لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ.
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