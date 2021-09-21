جدة - نرمين السيد - قالت حكومة الكاميرون، اليوم الاثنين، إن متمردين انفصاليين قتلوا 15 جنديا وعددا من المدنيين فى هجومين بالقنابل هذا الشهر، فيما يمثل مرحلة جديدة من صراع امتد قرابة خمسة أعوام وأودى بحياة أكثر من 3000 شخص.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يسعى المتمردون لإقامة دولة منشقة باسم أمبازونيا فى غرب الكاميرون. وبدأوا القتال ضد الجيش فى عام 2017 بعد قمع عنيف لاحتجاجات من أجل تمثيل أكبر للأقلية الناطقة بالإنجليزية فى الدولة الناطقة بالفرنسية، وفقا لرويترز. وكان القتال قد بدأ بغارات متقطعة للانفصاليين على مواقع للجيش والشرطة ثم تحول إلى قتال مستمر خرب الحياة فى أجزاء كبيرة من المنطقة المنتجة للنفط والبن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفصاليون فى الكاميرون يقتلون 15 جنديا فى تفجيرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.