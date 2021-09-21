زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال تم تسجيله الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، وكان مركزه على عمق 25 كيلومترا.
وكانت قد سجلت مقاطعة "نوفوسيبيرسك"، الروسية نهاية أغسطس الماضى، هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في منطقة "إيسكيتينسكي" في المقاطعة، على بعد 2.5 كيلومتر شمال غرب قرية أوست كيم".
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