250 ألف بالتقسيط بدون تحويل الراتب وبدون أي ضمانات بشروط سهلة

250 ألف بالتقسيط بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات ، تمويل شخصي فورى وبخيارات للسداد عديدة وبأقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، يعتبر هذا المنتج موضع بحث من قبل الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد جاءت شركة مرابحة مرنة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم منتجات تمويلية بمبالغ مالية كبيرة ، تلبي الاحتياجات المالية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال علي الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة.

250 ألف بالتقسيط بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

تمويل فورى بمبالغ مالية كبيرة وبالتقسيط الميسر ، أحد العروض التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعملاء هذا المنتج بتسهيلات عديدة في السداد، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل ، وذلك من خلال موافقة الشركة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها شركة مرابحة مرنة للمواطنين بالمملكة ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات المتاح لدي الشركة.

قامت شركة مرابحة مرنة بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل شركة مرابحة مرنة بدون أي ضمانات بشروط ميسرة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. تقدم شركة مرابحة مرنة للعملاء من خلال هذا التمويل الشخصي ، مبالغ مالية يمكن أن تبدأ من 5000 ريال سعودي ، وتصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي. الموظف في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري. يتميز تمويل شركة مرابحة مرنة بأقل هامش ربح. توفر شركة مرابحة مرنة للعملاء الراغبين في الاستفادة من المنتج ، إمكانية تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ويمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

18 سنة هو الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم بطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة.

الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المعتمد لدى شركة مرابحة مرنة ، يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات وبدون تحويل الراتب.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي ، وذلك إذا كان موظف في القطاع الحكومي.

إما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 6000 ريال سعودي.

إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي قطاع البنوك أو قطاع الاتصالات في المملكة ، يجب ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة ، يجب ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن شهر واحد.

أما إذا كان المتقدم من موظفي القطاع الخاص في المملكة ، يحب ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة.

تقديم الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب.

العنوان الوطني للعميل داخل المملكة العربية السعودية.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي ، تقديم كشف حساب بنكي خاص بالعميل.

تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب ، والذي يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

يجب ان يقوم الشخص المتقدم بالطلب بزيارة فرع الشركة لتقديم طلب التمويل.

شروط الاستحقاق لطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنةالأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل شركة مرابحة مرنة