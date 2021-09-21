رابط تسجيل بطالات العمل ssoidp.gov.ps غزه (خريجين – عمال) تحدث بيانات وزارة العمل

رابط تسجيل بطالات العمل ssoidp.gov.ps في قطاع غزة كما أعلنت وزارة العمل اليوم، حيث أطلقت وزارة العمل بقطاع غزه التسجيل الإلكتروني في رابط البوابة الموحدة لدخول المواطنين، وذلك لكل من خريجي الجامعات الجدد وكذلك العمال ليتم إتاحة العديد من الأعمال لهم في مجال فرص العمل المؤقتة، كما يتم تحديث بيانات المسجلين برابط موقع الوزارة المسبق.

تسجيل وتحديث بيانات الراغبين في العمل

في إطار ارتفاع في أعداد ونسب البطالة في المراحل العمرية المتنوعة وتعطل العدد الكبير من الطاقة العاملة في قطاع غزه، قامت وزارة العمل بإطلاق عدد من البرامج التحفيزية لسان القطاع لكل من خرجي المدارس المتوسطة والمهنية والجامعات وأيضا العمال في الحرف المختلفة بالقطاع وكذلك العاملين والمسجلين في UNDP منظمات الأمم المتحدة للتشغيل والإغاثة.

موقع وزارة العمل في القطاع

هو الموقع الخاص بتشغيل سكان قطاع غزه الرسمي، ويتشارك معه العديد من المنظمات الإغاثية الدولية، ويستقبل الموقع تسجيل الراغبين في العمل المؤقت والدائم، وقد قام منذ فترة قليلة باستقبال طلبات توظيف مؤقت لممرضات في مستشفيات قطاع غزه، وذلك لاستيعاب الاعداد الكبيرة والزائدة من المصابين بفيروس كرونا، وقد أعلن أيضا استقبال طلبات العمل لكل من الخريجين والعمال الراغبين في الحصول على فرص للعمل المؤقت أو الدائم بالقطاع.

بوابة الدخول الموحدة التابعة لوزارة العمل بالقطاع

مواكبة للطرق الاسهل والاسرع والأحدث في تسجيل بيانات العاملين بالقطاع قامت وزارة العمل بالقطاع بإنشاء بوابة الدخول الوطنية الموحدة، والتي تستقبل طلبات تسجيل جميع مواطني القطاع في نفس الوقت وتقوم بالعمل بنفس الكفاءة، وحسب ما أعلنت بوابة الدخول الموحدة عند الدخول وصفها كالتالي:

هو أحد الأنظمة المركزية ضمن مشروع الحكومة الفلسطينية حيث يتيح إنشاء وإدارة الحسابات الخاصة بالمواطنين والموظفين الحكوميين بالاضافة الى الجمعيات والشركات وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الالكترونية الحكومية وذلك باستخدام معرف الكتروني واحد دون الحاجة للتسجيل في اكثر من موقع الكتروني مع ضمان أمن وسرية وخصوصية المعلومات.

يقوم المستخدم بالدخول المباشر على رابط دخول البوابة الوطنية الموحدة. يتم إدخال اسم المستخدم. يقوم بكتابة كلمة المرور، وذلك لمن كان مسجلا من قبل لدى البوابة. يمكن إنشاء حساب جديد للتسجيل الجديد لعليها.

خطوات الدخول على رابط تسجيل بطالات العمل ssoidp.gov.ps غزه وتحديث البيانات