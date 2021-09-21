الصحة العالمية : إصابات كورونا حول العالم قد تزداد رغم تلقى اللقاحات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، يرجع علماء السبب فى ازدياد الإصابات، إلى متحورات الفيروس، الذى يستمر فى إصابة البعض، مع انخفاض واضح فى معدل الوفيات.

وأعلنت "الصحة العالمية"، الاثنين، رصد 453 ألفًا و600 إصابة جديدة بالفيروس، خلال يوم، إضافة إلى سبعة آلاف و287 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت المنظمة أن هذه الحصيلة ترفع معدل إصابات كورونا حول العالم إلى 228.394 مليون، فيما بلغت حصيلة الوفيات أربعة ملايين و690 ألفًا و186 حالة.

وكان قد توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم سيتجاوز حاجز 300 مليون حالة في أوائل العام المقبل.