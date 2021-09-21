“برمز التأكيد” meta.e.gov.kw رابط حجز موعد وزارة التربية منصة متى الإلكترونية 1443

meta.e.gov.kw رابط حجز موعد وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت في انطلاق العام الدراسي الجديد 1443-2021 وذلك للمعلمين للتعرف على المواعيد المناسبة لحضور موعد لدى مجمع الوزارات والمجمعات الحكومية لاستلام مقررات التعليم الجديد والتعرف على النظام المتبع في العام الدراسي الجديد الذي انطلق منذ أيام قليلة.

انطلاق العام الدراسي الجديد 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العديد من الدول العربية انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل ظهور فيروس كرونا، حيث تم إعطاء اللقاح لأغلبية الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، والحرص على الحصول على شهادة المطعوم قبل الحضور للدراسة بالمدارس، كما قامت وزارة التعليم بالحرص على تعقيم المدارس جيدا وتقليل اليوم الدراسي واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم لجميع الطلاب، كما حرصت على التبليغ عن ظهور حالات جديدة بالمدارس واتخاذ الإجراءات الوقائية لذلك، والتي تتضمن عودة الطلاب للمنازل لحين تدارك الأمر واللجوء إلى التعليم عبر منصات تعليم الدولة والقنوات التعليمية مؤقتا.

منصة متى الالكترونية meta.e.gov.kw رابط حجز موعد وزارة التربية في دولة الكويت

هي منصة إلكترونية في دولة الكويت يقوم المعلمين بحجز المواعيد في مجمع الوزارات الحكومية ووزارة التعليم الكويتية ليتم استلام الآلية الخاصة بدخول العام الراسي الجديد، المواد المقررة والجداول الدراسية والتعرف على مخصصات المعلمين والالتزامات الخاصة لهم، وقد أتاحت الوزارة المنصة إلكترونيا حرصا على التيسير على العاملين بالقطاع التعليمي والدقة في حجز المواعيد وتنظيم أخذها إلكترونيا.

يقوم المعلم والمستخدم بالدخول بشكل مباشر على رابط حجز موعد على منصة متى الإلكترونية. يتم تسجيل الرقم المدني للمعلم كاملا. يقوم بكتابة رقم الهاتف النقال. يبدا اختيار ايقونة “تسجيل”. يتم استلام رسالة على الهاتف النقال بالرقم السري للدخول. يقوم المستخدم بتسجيلها في الصفحة التالية. يتم استلام أيضا رسالة تأكيدية على الميل لضمان سرية اكبر للحساب. يتم الدخول على صفحة الحجز الرئيسية للمنصة. يقوم المعلم بتحديد الموعد والتاريخ المناسبين له لإجراء المقابلة المطلوبة. يتم التعرف على الإجراءات اللازمة في المقابلة والمستندات التي عليه إحضارها.

بالخطوات meta.e.gov.kw رابط حجز موعد وزارة التربية منصة متى الإلكترونية 1443