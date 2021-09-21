muqeem.sa رابط تسجيل قدوم زائر للملكة عبر منصة (مقيم – أبشر) بالرقم المدني

muqeem.sa رابط تسجيل قدوم زائر إلى المملكة والتي تتعلق ببيان الحصول على لقاح فيروس كرونا المعتمد لدى وزارة الصحة السعودية، وتتيح وزارة الصحة للقادمين إلى المملكة التسجيل في منصة مقيم وبوابة أبشر في فترة محددة قبيل القدوم الرسمي للمملكة وفق ألية خاصة بالتسجيل الإلكتروني كما أعلنت عنه المنصات الحكومية وكما اعتمدتها وزارة الداخلية بالمملكة.

المنصات السعودية الجديدة وإدخال وتحديث البيانات

وتحرص وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة والطيران على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد انتشار فيروس كرونا المستحدث، حيث قامت وزارة الصحة بمحاصرة انتشار الفيروس للحد من ارتفاع الإصابات اليومية من المواطنين والمقيمين بالدولة أيضا، وقامت الوزارة بشراء أعداد كبيرة من أنواع معتمدة من اللقاحات وإتاحة رابط الحجز للحصول على اللقاح من المنصة المعتمدة لذلك، وفي انطلاق العام الدراسي الجديد حرصت أيضا على تلقيح الطلاب من المراحل التعليمية المختلفة باللقاحات قبل الذهاب إلى المدارس في الدوام الجديد، وقامت أيضا بمتابعة أحوال الرعايات الفائقة في المستشفيات لمتابعة الحالات المصابة، وبعد تراجع الإصابات في داخل الدولة قامت وزارة الطيران بإتاحة السفر بين الكويت وإلى العديد من دول العالم.

إجراءات وزارة الطيران السعودية

بعد السيطرة الكبيرة على انتشار الفيروس في المملكة وتوفير اللقاحات اللازمة للمواطنين والحرص على الحصول للقاح من الفئات العمرية والصحية المختفة، أصحاب الأمراض المزمنة والفرق الطبية، وكذلك الفئات العمرية المختلفة ولتشديد على الحصول على جرعتي اللقاح للإتاحة الدخول إلى مؤسسات الدولة الحكومية وكذلك الحرص على الطلاب بالحصول على اللقاحات اللازمة لهم، قامت وزارة الطيران بفتح باب السفر إلى المملكة من اغلب دول العالم، وخاصة التي تتراجع فيها أعداد الإصابات بالفيروس، أعلنت وزارة الطيران السعودية بضرورة الحصول على جرعتي اللقاح للقادمين إلى الداخل السعودي، من اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة.

منصات تسجيل تسجيل قدوم زائر (أبشر – مقيم)

تم إتاحة عدد من المنصات للقادمين إلى الأراضي السعودية وذلك للتسجيل مع الالتزام التام بكافة إجراءات وزارة الصحة والداخلية وأيضا وزارة الطيران المدني:

تسجيل تسجيل muqeem.sa رابط تسجيل قدوم زائر تسجيل قدوم زائر عبر منصة أبشر يتم الدخول المباشر على منصة قدوم الإلكترونية. يقوم المستخدم بالاختيار بين الخيارات المطروحة (زائر محصن – زائر غير محصن – زائر للعلاج – مقيم محصن – مقيم غير محصن – عمالة منزلية مرافقة للمحصنين). يتم اختيار ايقونة “تسجيل”. تفتح للمستخدم صفحة بوابة ابشر للاطلاع على شروط التسجيل. يقوم بكتابة جنسية القادم. يبدا التسجيل يتم الدخول مباشرة على منصة ابشر الإلكترونية لتحصين القادمين للمملكة. يقوم المستخدم بالاختيار بين الخيارات المطروحة. يتم اختيار بدء التسجيل واتباع الخطوات المطلوبة.

ويكون على القادمين التسجيل في المنصة قبل ثلاثة أيام على الأقل من القدوم إلى مطارات المملكة وإلا عرض نفسة للإيقاف.