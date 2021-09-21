جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى 21 مليونا و247 ألفًا و667 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 588 ألفا و640 حالة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى البرازيل .. 7.884 إصابة و203 حالات وفاة فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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