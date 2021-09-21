كورونا فى البرازيل .. 7.884 إصابة و203 حالات وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى 21 مليونا و247 ألفًا و667 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 588 ألفا و640 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.