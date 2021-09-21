أظهرت وثائق قضائية أن الأمير آندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث، تلقى إشعارا رسميا بدعوى قضائية، رفعتها امرأة في الولايات المتحدة، تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيا، عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها جنسيا.
وقال محامو المرأة فرجينيا جوفري في دعوى أمام المحكمة في مانهاتن، إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير آندرو فيلوس أنجليس ويدعى آندرو بريتلر وذلك عبر البريد الإلكتروني وشركة "فيديكس" للبريد السريع، وتم استلام النسختين بحلول صباح الاثنين.
وبموجب اللوائح الاتحادية، سيكون أمام دوق يورك 21 يوما للرد، وإلا فقد يصدر عليه حكم غيابي.
وقال محامو جوفري في وقت سابق، إنهم أبلغوا آندرو أيضا بالدعوى، حسبما ذكرت "رويترز".
ونفى آندرو ومحاموه بشدة مزاعم جوفري، علما أنه لم توجه للأمير البالغ من العمر 61 عاما أي اتهامات رسمية.
وتسعى جوفري من خلال الدعوى التي أقامتها في التاسع من أغسطس، للحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها.
واتهمت جوفري الأمير آندرو بإجبارها على ممارسة الجنس عندما كانت دون السن القانونية في لندن داخل منزل جيسلين ماكسويل، الرفيقة السابقة لرجل الأعمال جيفري إبستين.
وقالت إن آندرو واقعها أيضا في نفس الفترة تقريبا بمنزل إبستين في مانهاتن، وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأميركية.
وكان إبستين قد انتحر داخل سجن في مانهاتن في أغسطس 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "فضيحة أخلاقية" تلاحق نجل ملكة بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.