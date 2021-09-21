"فضيحة أخلاقية" تلاحق نجل ملكة بريطانيا

أظهرت وثائق قضائية أن الأمير آندرو،‬‬‬ الابن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث، تلقى إشعارا رسميا بدعوى قضائية، رفعتها امرأة في الولايات المتحدة، تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيا، عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها جنسيا.

وقال محامو المرأة فرجينيا جوفري في دعوى أمام المحكمة في مانهاتن، إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير آندرو فيلوس أنجليس ويدعى آندرو بريتلر وذلك عبر البريد الإلكتروني وشركة "فيديكس" للبريد السريع، وتم استلام النسختين بحلول صباح الاثنين.

وبموجب اللوائح الاتحادية، سيكون أمام دوق يورك 21 يوما للرد، وإلا فقد يصدر عليه حكم غيابي.

وقال محامو جوفري في وقت سابق، إنهم أبلغوا آندرو أيضا بالدعوى، حسبما ذكرت "رويترز".

ونفى آندرو ومحاموه بشدة مزاعم جوفري، علما أنه لم توجه للأمير البالغ من العمر 61 عاما أي اتهامات رسمية.

وتسعى جوفري من خلال الدعوى التي أقامتها في التاسع من أغسطس، للحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها.

واتهمت جوفري الأمير آندرو بإجبارها على ممارسة الجنس عندما كانت دون السن القانونية في لندن داخل منزل جيسلين ماكسويل، الرفيقة السابقة لرجل الأعمال جيفري إبستين.

وقالت إن آندرو واقعها أيضا في نفس الفترة تقريبا بمنزل إبستين في مانهاتن، وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأميركية.

وكان إبستين قد انتحر داخل سجن في مانهاتن في أغسطس 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.