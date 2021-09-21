بالفيديو: حريق يحول حفل زفاف إلى كارثة

تحول حفل زفاف عروسين في المكسيك، إلى كارثة، بعدما شبّ حريق كبير ناجم عن ألعاب نارية.

وأظهر مقطع فيديو العروسان وهما يرقصان وسط فرحة الحضور، بينما كانت الألعاب النارية تنطلق على المسرح. ولسوء الحظ، فقد تسببت شرارة صادرة عن تلك الألعاب في إشعال الزينة التي كانت خلف مسرح الحفل. واضطر الحضور لإخلاء الحفل، بينما ظهر بعضهم وهو يصور مشهد الحريق. وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن حفل الزفاف الذي شهد الحادثة، كان في المكسيك، ولم تذكر أي معلومات عن وقوع ضحايا.

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